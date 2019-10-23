Дело Надежды Савченко: Суд перенес рассмотрение на декабрь

Дело Надежды Савченко: Суд перенес рассмотрение на декабрь

23.10.19 19:57dnews.dn.uaНовости

Надежда Савчекно. Фото из открытых источников

Заседание Броварского райсуда по делу бывшего народного депутата Надежды Савченко перенесено на 12 декабря. Об этом Савчекно сообщила сегодня, 23 октября, на своей странице в Facebook.

«Суд перенесли на 12 декабря на 10:00. Длительная пауза связана с загрузкой Броварского суда» – написала Савченко.

Напомним, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу адвокатов экс-нардепа Надежды Савченко. По ее словам, речь идет о преступлениях, совершенных против нее «прокурорами военной прокуратуры, судьями Черниговского апелляционного суда и судьями Верховного суда Украины».

Как сообщалось ранее, СБУ предотвратила теракт в центре Киева, в организации которого обвиняют народного депутата Украины Надежду Савченко и главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Отмечалось, что при терактах планировалось использовать оружие, завезенное из «ДНР». Следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР», а также то, что Савченко и Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины.

Надежду Савченко задержали 22 марта 2018 года в Верховной Раде, после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Савченко было предъявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: сговор с целью насильственного захвата власти; содействие террористической организации; незаконное обращение с оружием; теракт; покушение на жизнь государственных деятелей. Рубану инкриминируется подозрение в подготовке террористического акта и незаконное обращение с оружием.

Первоначально дело рассматривалось в суде Киева, но в январе 2019 года его передали в Славянск (Донецкая обл.), затем опять вернули в Киев.

В «ЛНР» заявили, что готовы рассмотреть вопрос предоставления «политического» убежища Надежде Савченко. А «ДНР» включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными.

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