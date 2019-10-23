Дело Надежды Савченко: Суд перенес рассмотрение на декабрь

Заседание Броварского райсуда по делу бывшего народного депутата Надежды Савченко перенесено на 12 декабря. Об этом Савчекно сообщила сегодня, 23 октября, на своей странице в Facebook.

«Суд перенесли на 12 декабря на 10:00. Длительная пауза связана с загрузкой Броварского суда» – написала Савченко.

Напомним, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу адвокатов экс-нардепа Надежды Савченко. По ее словам, речь идет о преступлениях, совершенных против нее «прокурорами военной прокуратуры, судьями Черниговского апелляционного суда и судьями Верховного суда Украины».

Как сообщалось ранее, СБУ предотвратила теракт в центре Киева, в организации которого обвиняют народного депутата Украины Надежду Савченко и главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Отмечалось, что при терактах планировалось использовать оружие, завезенное из «ДНР». Следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР», а также то, что Савченко и Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины.

Надежду Савченко задержали 22 марта 2018 года в Верховной Раде, после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Савченко было предъявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: сговор с целью насильственного захвата власти; содействие террористической организации; незаконное обращение с оружием; теракт; покушение на жизнь государственных деятелей. Рубану инкриминируется подозрение в подготовке террористического акта и незаконное обращение с оружием.

Первоначально дело рассматривалось в суде Киева, но в январе 2019 года его передали в Славянск (Донецкая обл.), затем опять вернули в Киев.

В «ЛНР» заявили, что готовы рассмотреть вопрос предоставления «политического» убежища Надежде Савченко. А «ДНР» включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными.

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