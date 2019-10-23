Все от «Слуги народа»: Стали известны фамилии нардепов, разрешивших импорт электроэнергии из России

Стал известен поименный список депутатов комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, которые проголосовали на заседании комитета 18 сентября 2019 года за поправку Андрея Геруса к законопроекту № 1084 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», которым был открыт импорт электроэнергии из России, передает «Главком».

В протоколе депутаты указывают, что во время голосования 9 депутатов, членов комитета проголосовали «за». Все депутаты – представители партии «Слуга народа»:

Андрей Герус,

Остап Шипайло,

Андрей Жупанин,

Роман Мулик,

Дмитрий Вяхирь,

Юлий Камельчук,

Александр Юрченко,

Олег Семинский,

Евгений Пивоваров.

Поправка № 8 касалась разрешения импортировать электроэнергию из стран, не являющихся членами Энергетического Сообщества, то есть, разрешила импорт электроэнергии из России.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», где председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Большинство энергроэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!