В МИД РФ заявили, когда пойдут на делимитацию морских границ с Украиной

Готова ли Россия к диалогу о разграничении Азово-Керченской и Черноморской акватории? Есть ли необходимость в делимитации морских границ именно сейчас, когда Украина предложила инициировать «принудительные» переговоры с Москвой по установлению морской границы, создать делимитационную комиссию. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, отвечая на вопрос информагентства «Россия сегодня».

«Можно предположить, что под "принудительными переговорами" Украина понимает согласительную процедуру, предусмотренную статьей 298 Конвенции 1982 года. При этом условием применения указанной процедуры является отсутствие нерешенного спора, касающегося суверенитета или других прав на материковую или островную территорию. Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами», – считают в РФ.

Руденко также уточнил, что вопрос статуса и режима Азовского моря определен Договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года. «В соответствии со статьей 1 указанного международного договора, "Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины". Эта же статья предусматривает, что "Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между Сторонами". Соответственно, действующий двусторонний договор уже определяет, что разграничение данной акватории возможно только по соглашению сторон. Таким образом, положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в данном случае в принципе не применяются», – сказал Андрей Руденко.

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