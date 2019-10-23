Работают по одному «темнику»: Политтехнолог указал на сходство заявлений Коломойского и Геруса

Глава энергетического комитета Верховной рады, нардеп от «Слуги народа» Андрей Герус продвигает ранее озвученные инициативы бизнесмена Игоря Коломойского. На это обратил внимание политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает «Апостроф».

«Прочитал интервью с главным энергетическим депутатом Андреем Герусом, который протолкнул поправку, которая открыла для Коломойского импорт электроэнергии из России. Один вопрос не раскрыт – Герус Коломойскому темники пишет? Или Коломойский Герусу? Или кто-то третий обоим?», – написал Голобуцкий.

Он напомнил, что в августе Коломойский в интервью предложил никем раньше не обсуждаемую схему приватизации государственной генерирующей компании «Центрэнерго» – в пакете с госшахтами. И вот ныне Герус начал продвигать такую инициативу.

«Чтобы не обвиняли в манипуляциях, приведу слова Геруса по приватизации "Центрэнерго" дословно: "Считаю, что приватизировать нужно, но вместе с определенной сырьевой базой. Взять перспективные государственные шахты, в которых запас угля и которые могут работать, объединить их с "Центрэнерго" и продать», – уточнил Голобуцкий.

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк предупреждал, что злоупотребление в пользу Коломойского в «Центрэнерго», которых не замечает НАБУ и САП, приведут к банкротству госпредприятия.

Ранее СМИ обнародовали информацию о схеме Коломойского, по которой «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с фирмой «Нефть Форс», основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват». Причем «Центрэнерго» закупает уголь по 2 500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле «Роттердам+», которая составляет 1 740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт / ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт / ч.

Как заявлял владелец компании «Энергосети» Дмитрий Крючков, только за июль-август из-за коррупционных схем Коломойского госкомпании «Центрэнерго» нанесен убыток в сумме 1,3 млрд грн.

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