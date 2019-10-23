Работают по одному «темнику»: Политтехнолог указал на сходство заявлений Коломойского и Геруса

Работают по одному «темнику»: Политтехнолог указал на сходство заявлений Коломойского и Геруса

23.10.19 23:30dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Глава энергетического комитета Верховной рады, нардеп от «Слуги народа» Андрей Герус продвигает ранее озвученные инициативы бизнесмена Игоря Коломойского. На это обратил внимание политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает «Апостроф».

«Прочитал интервью с главным энергетическим депутатом Андреем Герусом, который протолкнул поправку, которая открыла для Коломойского импорт электроэнергии из России. Один вопрос не раскрыт – Герус Коломойскому темники пишет? Или Коломойский Герусу? Или кто-то третий обоим?», – написал Голобуцкий.

Он напомнил, что в августе Коломойский в интервью предложил никем раньше не обсуждаемую схему приватизации государственной генерирующей компании «Центрэнерго» – в пакете с госшахтами. И вот ныне Герус начал продвигать такую инициативу.

«Чтобы не обвиняли в манипуляциях, приведу слова Геруса по приватизации "Центрэнерго" дословно: "Считаю, что приватизировать нужно, но вместе с определенной сырьевой базой. Взять перспективные государственные шахты, в которых запас угля и которые могут работать, объединить их с "Центрэнерго" и продать», – уточнил Голобуцкий.

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк предупреждал, что злоупотребление в пользу Коломойского в «Центрэнерго», которых не замечает НАБУ и САП, приведут к банкротству госпредприятия.

Ранее СМИ обнародовали информацию о схеме Коломойского, по которой «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с фирмой «Нефть Форс», основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват». Причем «Центрэнерго» закупает уголь по 2 500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле «Роттердам+», которая составляет 1 740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт / ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт / ч.

Как заявлял владелец компании «Энергосети» Дмитрий Крючков, только за июль-август из-за коррупционных схем Коломойского госкомпании «Центрэнерго» нанесен убыток в сумме 1,3 млрд грн.

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