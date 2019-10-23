Как прожить на минимальную зарплату: Житель Донетчины провел эксперимент (Видео)

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла госбюджет-2020. Согласно ему минимальная зарплата увеличится на 550 грн. В Мариуполе (Донецкая обл.) журналист Максим Чумак провел эксперимент – хватит ли новой суммы на месяц, и удастся ли с нее откладывать «на черный день».
Так, с нового года минималка может стать 4 тыс. 723 грн. На руки – это около 3,8 тыс. грн. Прежде всего, по мнению Максима, нужно оплатить коммуналку. За месяц у него получилось 560 грн. Но это без отопления.
Затем – покупка продуктов. Максим сразу на месяц продукты не покупает, поэтому считает расход хотя бы на неделю. Из списка самого необходимого – масло, овощи, яйца и крупы. Кроме того, он пытается сэкономить, как и другие покупатели на рынке. «Когда консервы купишь, когда рыбку. А мясо покупаешь, в основном, какое – птицу. Конечно, не индюшатину. Пока нет отопления – еще слава богу. А вот как отопление начнется у нас, потом будет проблемка», – делится пенсионерка Любовь Хаимова.
По словам пенсионерки Ларисы, которая пришла за мясом, потратила немало. «Сейчас я купила на бульончик – 200 грн. Курочку там, индюшиного взяла на котлетки. Рыба очень дорогая», – говорит она.
Максим себе взял сала. Для него это не дорого. Вышло 50 грн за кусок.
Так, продукты на неделю стоили Максиму около 400 грн. Поэтому за месяц на питание у него уйдет не менее 1,6 тыс. грн.
Также значительную часть бюджета журналиста «съедает» транспорт. На маршрутку в месяц тратит примерно 500 грн. Но на дороге можно и сэкономить, если купить проездной билет. «Студенческие и ученические – 165, а гражданские – 330. Каждый день берут проездные. 2-3 проездных в день», – рассказала кондуктор Наталья.
Однако, действует проездной только в коммунальном транспорте.
Также Максим приобрел противовирусные препараты, чтобы потом не тратиться на лекарства. За один поход в аптеку ушло около 400 грн.
Эксперты считают, что подсчеты Максима довольно условные. Ведь с повышением минималки возрастет и стоимость товаров. «Для тех производителей, которые чувствуют конкурентоспособность свою, и чья продукция востребована, они однозначно повысят цены. Другие же пойдут на сокращение персонала, на урезание заработных плат», – объяснила декан экономического факультета Приазовского государственного технического университета Елена Хаджинова.
Всего Максим потратил около 3 тыс. грн. Поэтому в месячный лимит вписался. Даже немного осталось. «Однако я не побаловал себя вкусненьким, не посчитал расходы на развлечения и зимние вещи», – резюмировал журналист.
Источник: ТК «Донбасс»
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