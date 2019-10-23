Инвестировать можно даже в Мариуполь: Премьер рассказал об ожиданиях от инвестиционного форума (Видео)

На Инвестиционном форуме в Мариуполе, который состоится в конце октября, новое правительство планирует кардинально изменить отношение к Украине международных инвесторов. Об этом в эфире ТК «Украина» заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Новое правительство в своей программе действий декларировало привлечение 50 млрд долл. инвестиций за 5 лет. Для сравнения, за последние 2 года прямые иностранные инвестиции в Украину составили 2,5 и 2,9 млрд долл. соответственно. Т.е., согласно планам, ежегодно нужно получать в среднем 10 млрд долл. инвестиций. «Мы не можем иметь одинаковые инвестиции из года в год. Они должны наращиваться постепенно. В следующем году мы, конечно, не ожидаем сразу 10 миллиардов. Но чтобы наращивать инвестиции, к стране должно быть доверие инвесторов. А нет доверия к стране – нет вливаний, у Нацбанка ограничены финансы и на выходе – для граждан у нас кредиты под высокие проценты. Вот до конца следующего года мы будем уменьшать процентную ставку по кредитам, чтобы ресурсы стали дешевле и людям было бы что инвестировать в свой собственный бизнес», – пояснил глава правительства.

Но на инвестиционный климат страны пока отрицательно влияет коррупция. «Экономика – это об эмоциях. И наша задача переубедить, что в нашей стране возможно развитие и возрождение», – добавил он.

Гончарук акцентировал, что такой сигнал инвесторам, в частности, будет озвучен на Инвестиционном форуме в Мариуполе. «Приведу пример. Дорога Запорожье – Мариуполь. Можно сколько угодно годами планировать и строить, а можно взять, и сделать. За последние 3 месяца эта дорога была доведена до такого состояния, что по ней теперь можно нормально ездить. Этим мы хотим показать, что Мариуполь для нас, как город, очень важен. И что мы можем в короткий промежуток времени делать успешные инвестиционные проекты», – привел пример премьер.

Он не захотел прогнозировать, сколько средств в экономику Украины могут быть привлечены по итогам форума в Мариуполе. «Нам главное – изменить ожидания, изменить впечатление о стране. Показать это инвесторам. А на форум приедут очень высокопоставленные лица международных организаций. Например, вице-президент Международного банка, вице-президент Европейского банка реконструкции и развития, а также очень авторитетные в международной экономике эксперты. И мы хотим показать, что инвестировать можно даже в Мариуполь – город, который находится недалеко от нашей беды», – дополнил председатель Кабмина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»

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