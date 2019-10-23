Деньги вместо «пакета малыша»: Кто, когда и сколько получит на Донетчине (Видео)

Донецкая область – единственная в Украине, где не выдают «пакеты малыша». Но помощь для рожениц обещают монетизировать.

По всей Украине родители хвастаются улучшенным содержанием беби-боксов. Осенью в коробки добавили еще носки, пеленки и коврики для развития. Но Донецкой области роженицы видят такие пакеты только на видео в соцсетях, потому что ни одного не получили. В роддом несут все свое. «Сестры покупали распашонки, как подарки. А бодики покупали мы сами», – говорит жительница Мариуполя Валерия.

Она на днях родила девочку. Говорит, что на презент от государства и не надеялась. Почти все вещи пришлось покупать. «Распашонки, пеленки, памперсы, носочки, шапочки – тысяча гривен. Ну, это так образно», – отмечает она.

А мариупольчанка Полина на первое необходимое для своей дочки потратила еще больше – примерно 3,5 тысячи. «Пеленочки, косметика кое-какая, пледик. Манеж туда не вошел уже. Ни игрушек мы не брали, ни погремушек. То есть до этого дело не дошло», – рассказала роженица.

В медучреждении отметили, что заявления на получение «пакетов малыша» принимают. За год собрали где-то 600. «Роженицы из Запорожской области у нас есть, но они забирают заявления. И в Запорожской области по этим заявлениям получают пакеты. Женщины нашей области пишут в надежде, что если не пакеты, то денежную компенсацию получат», – сообщила заведующая отделением новорожденных Мариупольского городского роддома Наталья Марченко.

Сейчас списки передали в отделения соцзащиты. Потому что стало известно, что в Донецкой области женщинам, родившим в 2019 году, «пакеты малыша» монетизируют. «В эквиваленте 5 тыс. грн за беби-бокс. Вопрос выплаты будет решен до конца октября. Будет сформирован состав, кому выплачивать. До конца года получат», – уверил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Мариупольчанка Алина, дочери которой уже 8 месяцев, новости обрадовалась. Поделилась, что когда выплатят средства выплатят, то сразу купит ребенку вещи. «Даже если они боятся выдать, чтоб потратили родители – выдайте карточку, чтоб в детском магазине расплачиваться», – считает она.

В детских магазинах ожидают, что возрастет спрос. Особенно на зимние комбинезоны, потому что скоро морозы. «Вот этот стоит 2 168 грн, но он идет и весна, отстегивается, он получается осенний, потом пристегивается зима», – говорит продавец Людмила Чередниченко.

Кому пока не стоит ждать подарок от государства, то это мамам, дети которых появились на свет в конце 2018 года. Вопрос по этим роженицам пока не решен.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. «Пакеты малыша» являются безвозвратной адресной социальной помощью, и выдаются по одному на каждого ребенка. Набор состоит из 70-ти позиций.

В Луганской области выдача «пакетов малыша» была начата в апреле 2019 года. В Донецкой области за более чем год функционирования программы «беби-боксов» по состоянию на сентябрь 2019 года ни одна роженица так и не получила «пакет малыша». Одна из причин – коррупционная составляющая.

Источник: ТК «Донбасс»

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