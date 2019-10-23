Бывший главный военный прокурор Матиос уволен с военной службы

Бывший заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос уволен с военной службы. Об этом сам Матиос написал в Facebook.

«Получил вот такой приказ министра, с такой милой формулировкой "в связи с проведением организационных мероприятий"», – сообщил Матиос.

Он также опубликовал фото приказа об увольнении с военной службы, на котором значится дата 15 октября.

Напомним, что ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

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