Как могут использовать результаты переписи населения в «Л-ДНР»: Все варианты

В «ДНР» и «ЛНР» с 1 по 14 октября проводили перепись населения. Результаты обещают обнародовать не позднее II квартала 2020 года. По мнению опрошенных «Донецкими новостями» экспертов, полученные данные, несмотря на их весьма условную достоверность, могут быть применены во время переговоров по Донбассу. Впрочем, есть и другие варианты их использования.

Ева Антоненко, эксперт Украинского Института анализа и менеджмента политики (УИАМП):

– Перепись населения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) проведена по ряду причин.

Во-первых, она в какой-то мере поможет определить реальное количество людей на этих территориях, ведь данные, предоставляемые представителями ОРДЛО и Украиной, значительно разнятся. Отмечу, что перепись пришлась на время, когда активировался замороженный при предыдущей власти мирный процесс. А одним из его пунктов является проведение выборов в ОРДЛО. По факту, перепись можно считать подготовкой к будущим выборам с целью фиксации количества избирателей для минимизации подтасовок количества проголосовавших и примерного прогноза расходов, которые потребуются для проведения выборов.

Во-вторых, подсчет населения поможет более четко формировать бюджет неподконтрольных территорий, рассчитать общие суммы социальных выплат и пособий, верифицировать их и сделать более адресными, оценить объем трудовых ресурсов.

В-третьих, параллельно с этим в процессе обхода жилых домов пытались примерно подсчитать брошенный жилой фонд.

Результаты переписи будут интересны российской стороне, так как будет ясно, какой процент из оставшихся там людей получили российские паспорта, сменив гражданство. По этой же причине они будут интересны и Украине, поскольку отобразят количество населения в «республиках», оставившее себе украинские документы и определяющее себя гражданами Украины.

Кстати, вопросы в анкете переписи оказались достаточно нейтральными: они касались даты/места рождения, гражданства, образования, знания языков, родного языка, источника доходов и т.п. То есть, были примерно такими же, как и вопросы всеукраинской переписи 2001 года.

Данные переписи о национальном и языковом составе ОРДЛО могут быть использованы на мирных переговорах с целью повышения ставок в пользу непризнанных «республик».

Денис Попович, военный обозреватель:

– Если ОРДЛО захотят впихнуть обратно в Украину на основе Минских соглашений, то итоги переписи ни на что не повлияют. Если же рассматривать ситуацию в отрыве от этого тезиса, то посылов может быть несколько.

Первый: «у нас – не как в Украине», где последняя перепись состоялась в 2001 году и сейчас никто точно не знает, сколько людей в стране проживает (особенно с учетом всех потерь прошедших лет).

Второй – кураторам необходимо знать мобилизационный резерв «республик», а для этого, как минимум, нужно иметь представление, сколько людей там живет.

Третье – это вопрос самоидентификации. Если окажется, что большая часть населения считают себя русскими, это можно использовать, как определенный аргумент в дальнейшем переговорном процессе по поводу решения судьбы ОРДЛО или же мотивации раздачи российских паспортов на оккупированных территориях.

И, наконец, четвертое. «Русскость» населения ОРДЛО всегда можно использовать как рычаг давления на Украину, если Россия все-таки сможет «вернуть» нам ОРДЛО на условиях «Минска».

Александр Теплюк, политтехнолог:

– Вся та игра под названиями «перепись населения» – красивая ширма для прикрытия основных целей, которые были поставленные перед «руководством» ОРДЛО.

Известно, что 80-90% трат данных квазиреспублик покрывает бюджет РФ. В начале 2016-го американское агентство финансовой информации Bloomberg сообщало, что Россия перечисляет только «ДНР» 2,5 млрд руб. каждый месяц на выплаты пенсий. А бывший советник президента РФ по экономике Андрей Илларионов говорил, что на удержание только «ДНР» Россия тратит ежегодно около 2 млрд долл.

Потому власти РФ, понимая, что многие жители данных территорий выехали (со слов переписчиков около 40% квартир пустуют), решили таким образом сократить траты, которые бременем лежат на их бюджете.

Также будет ясно, сколько можно заселить желающих на освободившийся места. Ведь покинуть некоторые «процветающие» регионы в РФ тоже достаточно. Да и климат, как многие из уже переселившихся говорят, в Украине – лучше…

На процесс переговоров по Донбассу данная перепись, как мне кажется, никак не повлияет. Она нацелена больше для внутреннего пользования.

Александр Савченко, политический эксперт:

– «Перепись кого бы то ни было» сейчас, безусловно, является шагом манипулятивным. И с точки зрения примирения сторон – явно деструктивным. Естественно никто не признает этой переписи населения, которая, скорее всего, будет использована для политических торгов и махинаций.

Обидно наблюдать, что функционеры, которые называют себя «руководством народных республик» используют людей, проживающих на неподконтрольных территориях, для политических торгов или показа своей значимости, попутно отдаляя возможность реинтеграции.

Людмила Долгоновская, коммуникационный менеджер ОО «Евроатлантический курс», начальник управления стратегических коммуникаций Луганской областной государственной администрации в 2016-2018 гг.:

– После проведения переписи населения оккупационная власть будет расширять количество граждан «Л-ДНР» через поголовную паспортизацию. Для этого, скорее всего, используют административные рычаги: давление на служащих, военных, бюджетников, привязка соцвыплат и пенсий к наличию «официальных» документов (пока эти выплаты там возможны по украинским паспортам). Напомню, что условием для получения российского паспорта является наличие паспорта «республики».

Мы имеем дело с целенаправленной политикой российских кураторов по паспортизации населения оккупированных территорий и юридического закрепления за местными жителями «гражданства Л-ДНР».

Этот фактор будет активно использоваться российской стороной для усиления своих переговорных позиций по Донбассу и станет ощутимым препятствием для реинтеграции.

В условиях отсутствия украинской стратегии реинтеграции такая активная агрессивная политика Кремля с каждым днем сужает коридор наших возможностей.

Алексей Кущ, финансовый эксперт:

– На сегодняшний день оккупированная территория – это «терра инкогнита» для международных гуманитарных организаций, и для структур, которые занимаются урегулированием такого рода конфликтов (в том числе – для ООН). Даже украинские власти толком не знают, сколько переселенцев реально проживает у нас. Есть ведь «маятниковые переселенцы», которые лишь зарегистрировались здесь, но фактически проживают на оккупированной территории.

Основная задача переписи показать, что та же «ДНР» – это самопровозглашенная «республика» с большим количеством населения (сколько они там насчитают – два, три миллиона).

Данная перепись – это не только о численности, это еще и социальные, культурные, языковые группы. У них есть свои специфические региональные отличия. Задача РФ – обосновать этой переписью наличие таких отличий, показать присутствие большого количества населения, с мнением которого нужно считаться.

Безусловно, перепись на неподоконтрольной официальному Киеву части Донбасса будет использоваться РФ для обоснования своих моделей решения конфликтов. И продвижения этих моделей на различных международных площадках – от «нормандского формата» до ООН.

Илия Куса, эксперт по международной политики в Украинском институте будущего:

– Перепись населения была нужна, чтобы четко определить, сколько людей проживает на этой территории, особенно после 2014-го года. Данных нет, даже в Украине перепись проводилась давно.

Плюс – определить, сколько людей получили российские паспорта. Это нужно увязывать с паспортизацией населения, которая началась после майского указа Путина. Потом это можно будет предъявить на переговорах: смотрите, столько-то людей – это уже граждане РФ, и мы будем их защищать в случае чего...

Думаю, это будут увязывать с любыми дальнейшими попытками урегулирования ситуации на Донбассе, в том числе в «нормандском формате».

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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