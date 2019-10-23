ДТП в Волновахе: Пострадал 10-летний ребенок

В Волновахе (Донецкая обл.) водитель «Таврии», нарушив правила дорожного движения, врезался в другой легковой автомобиль. Из-за столкновения получил травмы 10-летний ребенок. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Главного управления Нацполиции Донецкой области.

«Вчера около 16:00 в Волновахе по ул. Юбилейной произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух легковых автомобилей», – говорится в сообщении.

Так, водитель «Таврии» нарушил правила дорожного движения, в результате чего врезался в «Ланос». В ДТП травмы легкой степени получил 10-летний мальчик, пассажир «Ланоса». В больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В полиции напомнили, что это уже второе ДТП в Волновахе за последние двое суток. Так, 21 октября, на этой же улице, вблизи автовокзала, водитель внедорожника столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего травмы получили 2 женщины.

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