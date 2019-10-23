На Донбассе погиб старшина бригады быстрого реагирования Нацгвардии

На Донбассе сегодня, 23 октября, во время выполнения боевой задачи на передовой трагически погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В бригаде быстрого реагирования НГУ произошла горка потеря... Он был замечательным собратом и профессиональным артиллеристом, преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей и был настоящим патриотом Украины», – говорится в сообщении.

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