Время бросать курить: Эксперты говорят о скором дефиците сигарет в Украине

Если верить данным последнего Глобального опроса о потреблении табака (GATS), ежедневно курит около 7,2 млн взрослых украинцев. Примечательно, что примерно четверть из них сказали, что стали бы курить меньше, а каждый пятый и вовсе попытался бы бросить, если бы цена на табачные изделия вдруг существенно возросла.

В том есть свой смысл. По данным Всемирной организации здравоохранения, повышение налоговой нагрузки на 10% приводит к сокращению количества курильщиков в странах с низким и средним уровнем дохода на 5%.

Так или иначе, похоже, что очень скоро у них появится шанс воплотить свои слова в жизнь. Если, конечно, все не испортит контрабанда с неконтролируемой Украиной территории Донбасса…

На выход с вещами?

Как известно, 11 октября компания British American Tobacco (Украина) полностью остановила производство на своей фабрике «Прилуки». После этого она попросила отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть ей 505 млн грн, которые уже были за них уплачены.

А пару дней назад другая табачная компания-производитель – Japan Tobacco International – объявила о сокращении планового производства на своем Кременчугском заводе на… 73%. После чего потребовала от фискальной службы Украины возмещения акцизного налога на 350 млн грн.

Обе эти компании входят в ассоциацию крупнейших производителей табачных изделий «Укртютюн». British American Tobacco выпускает продукцию под брендами Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri и «Прилуки», а Japan Tobacco International (JTI) – Camel, Winston, Magna и Monte Carlo.

Кроме них в эту ассоциацию входят Philip Morris (Украина) и Imperial Tobacco. В ассоциации «Укртютюн» сообщили, что они также могут либо существенно сократить производство украинских табачных изделий, либо вообще его остановить и закрыть свои фабрики. На харьковском заводе Philip Morris производят Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Philip Morris, President и HEETS, а на киевском заводе Imperial Tobacco – Davidoff, West, Parker & Simpson, Jade и «Приму».

В связи с происходящим многие эксперты заявили, что Украина может потерять огромные финансовые поступления в бюджет (в 2018 году поступления лишь от акциза на табачные изделия составили 43,5 млрд грн), лишиться примерно 50 тыс. рабочих мест, а взамен этого получить острый дефицит табачных изделий и существенный рост цен на него. Эксперты говорят, что с 1 января 2020 года стоимость пачки сигарет в Украине может составить 70-80 и даже превысить 100 грн.

Что, собственно, происходит? И почему?

Равнение на цены в Европе

Все началось еще два года назад. В начале декабря Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, в котором было запланировано ежегодное увеличение акциза на табачные изделия вплоть до 2025 года, когда акцизы на табачные изделия должны достичь европейского уровня в 90 евро за 1000 шт. Таким образом, в 2018 году рост акциза на сигареты должен был составить 29,7%, а в каждый последующий год – еще по 20%.

В начале октября уже прошлого года тогдашнее правительство Владимира Гройсмана внезапно предложило Раде опять пересмотреть ставки акцизов на сигареты с учетом инфляции. И накинуть на акциз еще 9% к уже запланированному ранее росту в 20%. Это вызвало резкую реакцию крупных производителей.

«Это кумулятивно дает рост акциза в 30,8%, что приведет к еще большему росту цены на 7-8 грн. Кроме того, только в прошлом году принят 8-летний план повышения акциза (на 20% каждый год). Если его пытаются поменять в первый же год существования, то о какой прогнозируемости рынков можно говорить?», – заявил тогда глава группы взаимодействия с органами государственной власти компании JTI Украина Андрей Фита.

Все табачные производители тогда акцентировали внимание на том, что все это резко увеличивает долю теневого рынка сигарет в Украине. «Рост акцизов на 30% увеличивает привлекательность нелегальных сигарет для потребителя», – заявила тогда директор по корпоративным связям Philip Morris в Украине, Кавказе и Молдове Наталья Бондаренко.

Made in DNR

Кстати, о нелегальных сигаретах. Примечательно, что начало всей этой кампании с ростом акцизов в 2017 году совпало по времени со скандалом, связанным с контрабандой сигарет в Украину через линию разграничения на Донбассе. Тогда депутат Краматорского горсовета Валерий Власенко, купив в ларьке возле входа на городской Крытый рынок пачку сигарет за 15,5 грн, внезапно обнаружил, что они «произведены в ДНР».

После этого в Константиновке нашли сразу несколько точек, торгующих аналогичными сигаретами. Постепенно оказалось, что такое курево продается по всей Донецкой области. И вообще – по всей Украине. Так, 25 июля 2017 года на кооперативном рынке Олевска Житомирской области был задержан предприниматель из Сарн. Он продавал по 20 грн за пачку сигареты, произведенные в «ДНР» и с акцизной маркой «ДНР».

В этой связи некоторые эксперты шутили, что Донбасс не нужно реинтегрировать в Украину. Он и так в нее чудесно реинтегрирован. «Табачный трафик работает в обоих направлениях. Изначально сырье завозилось контрафактом из Молдовы и Одессы и введение режима АТО никак не отразилось на поставках. Папиросная бумага поступает в "ДНР" из Львовской области, фильтры – из Закарпатской. А уже готовая продукция попадает из "ДНР" как на территорию Украины, так и в Западную Европу. Кстати, недавно в Киевской области остановили подпольное изготовление акцизных марок. Их… отправляли в "ДНР"», – рассказал тогда военный эксперт Дмитрий Снегирев.

А тем временем, Всемирная таможенная организация сообщила, что в 2016 году Украина стала лидером по объемам нелегального ввоза сигарет в страны Евросоюза. Годовой оборот теневого табачного рынка стран ЕС составляет около $450 млн. Из них почти 40% или $180 млн приходится на долю Украины. Важный нюанс – «ДНР» и «ЛНР» в Европе также считают Украиной и контрабанду не разделяют. Однако, очевидно, что по мере роста акциза (и, как следствие, цены) на табачные изделия в Украине, курево из «ЛНР» и «ДНР» занимает все большую долю табачного рынка как Украины, так и Европы.

Вверх без остановок

А тем временем с 1 января 2019 года акциз на табачные изделия в Украине вырос еще на 20%, а с 1 июля 2019 года – еще на 9%. Как сообщил в июле нынешнего года Нацбанк Украины, в результате этих двух увеличений в 2019 году ожидается рост цен на табачную продукцию еще на 19%. Однако, с прогнозом банк поторопился.

В начале октября Верховная Рада приняла закон о внедрении «единого счета для уплаты налогов и сборов, взноса на общеобязательное государственное страхование». Так случилось, что он «зацепил» другой закон «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего». В результате была установлена торговая наценка на сигареты для оптовой и розничной торговли в 7% и 13% от максимальной розничной цены. Производителей же обязали продавать сигареты дистрибьюторам по цене не выше 80% от максимальной розничной цены. Что все это значит?

«Введение обязательной торговой наценки приведет к удорожанию пачки сигарет в среднем еще на 7 грн уже с ноября 2019 года», – заявили в ассоциации «Укртютюн». Но и это не все. В Раде есть еще один законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины». Он предусматривает поэтапный рост акциза на сигареты и электронные устройства… в 2,5 раза до 2024 года. В этой связи в «Укртютюн» заявили, что в итоге рост цен на табачные изделия с 1 января 2020 года составит 40% к нынешнему уровню. После всего этого, крупные табачные кампании и стали останавливать и закрывать свое производство в Украине.

«Я не сторонник табачных компаний, но это объективно единственная отрасль, доходы от которой можно посчитать на несколько лет вперед. И все знали, что они точно заплатят. Более того, это была одна из немногих отраслей, которая на 95% работала в открытую. А теперь, видимо, пойдет в тень, вслед за алкогольными производителями. То есть больше всех от этой истории пострадают бюджет и люди, которые из этого бюджета получают помощь. Ведь "резать" в первую очередь будут социалку», – поделился своими соображениями директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Россия надеется на… Украину

В «Укртютюн» уже сообщили, что по их подсчетам, объемы нелегальной торговли табачными изделиями вырастут с 8,4% до 20%. А объем производства сигарет уменьшится на 25%, в результате чего поступления госбюджета от уплаты акцизного и других налогов упадут по меньшей мере на 7,7 млрд грн.

«Как компания, мы не можем производить продукцию, с которой не знаем, что делать. Из-за этого мы остановили производство», – заявил пару дней назад генеральный директор «В.А.Т. – Прилуки» Артем Скрипка.

А тем временем, табачные производители «ДНР» и «ЛНР» наращивая обороты, тренировались на… России. «Изначально существовала схема с реэкспортом российских сигарет с территории ЛНР и ДНР. Туда они поступали по дешевке – около 18 руб. (7 грн, – ред.), а возвращались в Россию уже с существенной наценкой. Однако все равно стоили значительно дешевле, чем легальная продукция. После того как японская компания Japan Tobacco купила летом 2018 года "Донской табак", экспорт сошел на нет. Но ситуация изменилась – на территории ЛНР и ДНР появились заводы, делающие именно контрафакт. Основная наша проблема – это именно перемещение небольших партий контрафакта из ЛНР и ДНР в обход пунктов таможенного контроля. Мы задерживаем, иногда даже изымаются, но все равно большое количество сигарет проникает на территорию России», – сообщил летом нынешнего года старший оперуполномоченный Южной оперативной таможни России Александр Долматов.

«Стремительный рост доли нелегальной табачной продукции на рынке связан именно с наличием спроса со стороны населения. Доходы населения в последние годы в лучшем случае толком не растут. Сигареты тем временем постоянно растут в цене. Средняя цена пачки в России составляет уже 105 руб. (41 грн, – ред.). Нелегальная пачка стоит от 40 руб. (16 грн), поэтому выбор в итоге очевиден», – сказал глава отдела по борьбе с нелегальной торговлей British American Tobacco (Россия) Игорь Черкасский.

Из субъекта в объект

Однако для Украины ситуация куда печальнее. По сути, это исторический момент. До повышения акциза на табак в июле нынешнего года украинские сигареты по стоимости уступали только белорусским и произведенным в «ДНР» и «ЛНР». Но это было не страшно. Все годы своей независимости Украина за счет низкой цены была одним из главных европейских источников контрабанды сигарет в Европу. Оно и понятно, если в Украине сигареты в среднем стоили 1,5 евро, то в Польше – 3,7 евро, Чехии – 3,8 евро, Германии – 6,4 евро и даже в России – 2,3 евро за пачку.

Но эта ситуация уходит в прошлое. Теперь Беларусь, Молдова с Приднестровьем, Россия и, тем более, «ДНР» и «ЛНР» скоро могут наводнить Украину своей контрабандой. Высокие цены и низкая платежеспособность украинцев делает эту операцию вполне оправданной.

Кстати, глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов пару дней назад заявил, что правительство уже на следующей неделе рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности за нелегальный ввоз подакцизных товаров. Но едва ли это что-то даст. То, что экономически выгодно, будет происходить в любом случае…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: