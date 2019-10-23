Аферисты оформляли «липовую» инвалидность участникам АТО и присваивали деньги

Двое жителей Тернополя подыскивали участников АТО и предлагали им оформить инвалидность по состоянию здоровья. Желающие находились, ведь это давало им возможность ежемесячно получать пенсионные выплаты по третьей группе инвалидности. Об этом сообщил начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления (детективов) Юрий Барабан.

Аферисты весь бумажный процесс брали на себя. От участников АТО принимали нотариальную доверенность, чтобы иметь возможность совершать сделки от их имени. Заинтересованные граждане доверяли злоумышленникам и действовали по их указаниям: собирали необходимые документы, открывали банковские счета и передавали аферистам.

Готовый пакет документов мошенники пересылали своем сообщнику в Киев, который там через медучреждения оформлял справки с липовыми диагнозами. С поддельными документами участники АТО проходили в Тернополе медико-социальную экспертную комиссию для установления инвалидности.

После предоставления инвалидности третьей группы, данные лица должны были получать единовременную денежную помощь в размере более 400 тыс. грн и ежемесячную пенсию. Однако единовременные выплаты оседали в карманах мошенников, ведь участники АТО при оформлении документов передали им реквизиты своих банковских счетов и доступ к ним. Люди даже не догадывались, какие суммы поступали на их «электронные кошельки».

Известно про 15 человек, которые незаконным способом оформили инвалидность, а полагающиеся им единовременные выплаты присвоили себе аферисты.

Во время обысков у злоумышленников изъяли деньги, документы, средства связи, банковские карты.

Источник: «Магнолия-ТВ»

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