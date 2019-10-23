Донетчина: Служебный пес Бонифаций привел полицейских во двор, где хранился наркоурожай (Фото)

В Краматорске (Донецкая обл.) полицейские выехали на сообщение о краже, а благодаря служебному псу задокументировали факт хранения 14 кустов конопли. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Так, полицейские с кинологом и служебной собакой по кличке Бонифаций в составе следственно-оперативной группы выехали на сообщение о краже имущества в частном секторе. «Все было как обычно, следователь писал протокол, оперативники опрашивали свидетелей. Однако вдруг Бонифаций "взял след". Он вывел полицейских за двор и, пройдя несколько десятков метров по улице, остановился возле одного из частных домов и начал вести себя взволнованно. Правоохранители, имея основания полагать, что в доме может находиться злоумышленник, позвали хозяйку. Объяснили женщине о причине своего "визита", и она позволила пройти полицейским во двор», – говорится в сообщении.

При осмотре территории домохозяйства правоохранители обнаружили 14 уже сорванных кустов конопли. Как оказалось, наркорастения хранил мужчина, который там и жил.

Обнаруженный урожай следователь изъял для дальнейшего проведения экспертизы.

По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Проводится досудебное расследование.

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