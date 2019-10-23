Среди европейских стран украинцы признаны самыми бедными

Украина оказалась на последней строчке по покупательной способности граждан среди 42 стран Европы. Такие данные приводит компания GfK в исследовании Purchasing Power Europe 2019, сообщает «UBR».

В среднем один житель Европы получал в 2019 году 14 739 евро. При этом средний украинец имеет доход в сумме 1 830 евро. В результате, годовой доход наших граждан оказался в восемь раз меньше, чем у европейцев.

Первое место, по результатам исследований, занимает Лихтенштейн. Там покупательная способность на одного жителя составляет 67 550 евро. Жители Лихтенштейна имеют доход после вычета налогов в 4,5 раза выше среднего показателя жителей остальных европейских стран.

На втором месте расположилась Швейцария с 42 067 евро на человека. Показатель держится на том же уровне с прошлого года.

Тройку лидеров замыкает Люксембург. В этой стране покупательная способность на душу населения составила 35 096 евро. В прошлом году на третьем месте была Исландия. В 2019 году она занимает четвертую позицию.

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