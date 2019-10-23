Импорт электроэнергии: Со временем Россия затянет «петлю» на Украине (Видео)

Украину «подсаживают» на дешевую российскую электроэнергию, импорт которой возобновили три недели назад. Но «кремлевские» киловатты могут не только уничтожить отечественную энергетику, но и повредить дальнейшей интеграции Украины в Евросоюз, передает телеканал «Украина».

Бывшая жительница Днепра Елена Ефименко уже 19 лет живет в Бельгии. Едва ли не первое, что ее поразило после переезда – свет в Европе есть всегда, аварии – редкость, о скачках напряжения, из-за которых «горит» техника, – и речи быть не может. Поставщика электроэнергии выбираешь так же легко, как и мобильного оператора – где выгоднее. «Сегодняшний поставщик более выгодное предложение дает, дешевле. У нас двойной тариф, ночью платим дешевле. Поэтому, например, стираем только ночью после 10 часов и в субботу-воскресенье – целый день один тариф», – отмечает женщина.

Подобные удобства должны получить и те, кто живет в Украине. И способствовать этому должно было полное объединения нашей энергосети с европейской, запланированное на 2023 год. Это обязательное условие евроинтеграции.

Пока с ЕС соединен только Бурштынский энергоостров, откуда электричество идет только в часть западной Украины. Когда же объединимся, в страну придут иностранные энергокомпании, которые через конкуренцию будут «подталкивать» отечественные лучше работать. «Потребители смогут получить более качественную и более дешевую электроэнергию, а производители смогут продавать свою электрическую энергию не только в Украине, но и в Европе», – говорит президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Для присоединения к европейской энергосистеме Украина должна отключиться от энергосистемы постсоветских стран. Но вместо этого благодаря «поправке Геруса» Украина три недели назад возобновила импорт электроэнергии из России. «То, что сделал председатель Комитета ВР по энергетике Андрей Герус, – он подсунул свинью своей же команде . Он открыл импорт электроэнергии из России и Белоруссии, ввел в заблуждение президента, а тот подписал соответствующие изменения», – считает Трохимец.

Эксперты утверждают, что закон изменили в интересах конкретного человека. «Мы конечно видим, чьи интересы... Мы видим именно компании господина Коломойского. Они же и начали закупать эту дешевую электроэнергию из Российской Федерации», – подчеркивает народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Новыми поправками Андрей Герус хочет замаскировать импорт российской энергии во вроде бы белорусский. Кто же поверит, что в Украину будут поставлять белорусские киловатты? Ведь в самой Беларуси – дефицит электроэнергии. Поэтому Киев рискует: Кремль сначала предложит свет подешевле, а дальше – затянет электрический петлю.

«Для России энергоресурсы – это всегда политика. Они, конечно, сейчас продолжат дешевле – чтобы у нас закрывались ТЭС, закрывались шахты, упало производство на атомных электростанциях. И потом, когда мы свое производство сведем "на нет", запросто "выкатят" цену повыше или просто нас отключат», – уверен политолог Кирилл Сазонов.

В Европейском Энергетическом Сообществе призывают отозвать эти поправки, так как они нарушают соглашение об ассоциации с ЕС, ставят крест на цивилизованной энергетической интеграции, а еще – противоречат принципам европейского права.

«Мы с коллегами разработали законопроект – он очень короткий и предполагает, что мы можем торговать электроэнергией только со странами-участницами Энергетического Сообщества – это прежде всего Евросоюз», – поясняет Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Полное объединение энергосетей Украины и ЕС неизбежно. Благодаря ему страна получит возможность больше продавать собственной энергии за границу, больше зарабатывать на транзите импортных киловатт и сможет привлечь многомиллиардные инвестиции из Европы на модернизацию собственной энергосети, которая износилась более чем на 80%.

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