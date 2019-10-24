Не только чебуреки: Как живет знаменитое греческое село Бугас (Фото)

Село Бугас (Волновахский р-н, Донецкая обл.) известно всем, проезжающим по трассе H-20 «Мариуполь – Славянск». Знаменито оно своими греческими чебуреками, которые продают вдоль трассы.

Село имеет очень хорошее расположение. До войны жители Донецка покупали здесь недвижимость. Бугас на 99% газифицирован, есть вода – сейчас строят вторую ветку.

Местные жители – в большинстве своем греки, среди которых есть даже потомки тех семей, которые основали Бугас. До 2014 года здесь жили 1600 человек, но население значительно сократилось. Львиная доля молодежи выехала после обстрела Бугаса в 2015 году – в Харьков, в Киев, или вернулись к корням в Грецию.

В центре села – Храм Рождества Пресвятой Богородицы, с колокольни которого открываются панорамы Бугаса. Вокруг церкви расположены небольшое здание сельсовета, новый ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), клуб, магазины, кафе в греческом стиле, с колонами.

Только школа находится на окраине села. И школа эта не совсем обычная. Внутри нее разместился детский сад – комбинированная группа, 21 малыш самого разного возраста. Для детского сада здесь выделили и переоборудовали несколько кабинетов и санузел. Раньше в Бугасе был отдельный, полноценный детский сад, но здание сгорело при пожаре еще в 90-х. С тех пор самые маленькие жители села теснятся в части школы, спят на складных кроватях и мирятся с беспокойными старшими соседями.

«Очень тяжело, в школе дети шумят, сбивают с ног, спать малышам не дают. На счет отдельного здания – перспектив нет. Но здесь провели ремонт в этом году», – поделилась заведующая детсадом Александра Хаджинова.

Теперь здесь есть яркие туалетные комнаты, стены аккуратно выкрашены, вскоре в детском саду появятся новые окна. Около школы для малышей обустроили уютный дворик с качелями.

Маленьких бугасцев готовят к школе, начиная с детского сада. Детей приучают к украинской речи, что вызывает сложности. Ведь Бугас – интернациональное село. «Здесь и русский, и греческий язык, и азербайджанский, и дагестанский. Дети с трудом понимают украинский язык», – пожаловалась заведующая детским садом.

В первом классе «Новой украинской школы» учитель продолжает переводить детям украинские фразы на русский язык. Но уже ко второму классу школьники не только понимают речь учителя, но и неплохо говорят сами – языкового барьера больше нет.

Всего в школе учится 84 ребенка, есть старшие классы. В классах НУШ – по 5 человек.

Молодежи здесь занять себя нечем. «Местные, в основном, на предприятии "Афродита" работают. Развлечений нет, бар закрылся, молодежь в Воловаху ездит, а раньше здесь по вечерам собирались, постоянно много машин было. Старшее поколение после работы по хозяйству, за цветами ухаживает», – рассказывает жительница Бугаса Александра.

Поездки в Волноваху – дело проблемное, ведь автобус туда ходит дважды в день – утром и вечером, а стоимость проезда составляет более 18 грн, чтобы проехать путь всего в 6,5 км. По словам местных, у 90% бугасцев есть свой автомобиль, потому добраться до города – некритичная проблема. Другой вопрос – цены на топливо. Состояние дорог в селе разнится – в центре покрытие удовлетворительное, а по окраинам – типично-сельское, требующее ремонта и 10 млн грн, по подсчетам сельского головы Николая Талаха. Есть проблема с освещением, бугасцы хотели бы вдвое больше фонарей, чем есть сейчас.

В Бугас приезжих заманивают сразу несколько чебуречных, которые работают вдоль трассы. Однако после 2014 года поток автомобилей стал менее оживленным, поэтому доход у предпринимателей заметно снизился. Также в селе есть 4 магазина – продовольственные и один хозяйственный.

«На такое количество жителей конкуренция высокая. Спасает то, что здесь проезжая часть, Николаевка, Богдановка, переселенцы за пенсиями едут, скупляются. Боремся за внимание клиентов – выкладываем весь товар поближе к покупателям, перед глазами, чтобы ничего не пропустили, рассказываем о новинках», – рассказала владелица одного из продовольственных магазинов Светлана.

Предпринимательница также отметила, что очень много людей выехало, поэтому найти работников очень сложно. В ее магазине работает двое продавцов и сама Светлана со старшим сыном. Сейчас, перед холодами, выручка становится скромнее. Люди экономнее стали, меньше тратятся – то детей к школе собирали, теперь на отопительный сезон копят. «Предпринимателем в Бугасе быть не то, чтобы выгодно, просто делаем, что можем, чтобы заработать», – констатировала Светлана.

Жители Бугаса занимаются в основном фермерским хозяйством, а также работают в соседих Волновахе и Новотроицком. Основное предприятие, наполняющее сельский бюджет, – «Афродита», которая арендует хлебозавод, а также 5 мелких фермерских хозяйств. Но наибольшая часть дохода все же идет с земли. Бугасу принадлежит 3833 га, из них 2842 га – поля, 650 га – пастбища, а 368 га – само село. Местные жители сдают паи в аренду.

Некогда заброшенная колхозная контора в центре села превратилась в просторный, современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Здесь есть физиокабинет, мобильный кардиограф, кабинет здорового ребенка, стерилизационная, новый санузел, кабинет фельдшера с гинекологическим креслом, отведен отремонтированный кабинет под стоматолога, где пока нет оборудования и специалиста. В ФАПе работает врач на 0,25 ставки, две медсестры, фельдшер на полставки и водитель «скорой» на полставки. Но жители Бугаса поголовно не довольны уровнем предоставления медицинских услуг, так как медсестер сократили, физиотерапевта уволили, специалистов, которые могут работать с новым оборудованием, нет.

«Врач принимает всего лишь дважды в неделю. Если кто-то заболел, звоним заведующей ФАПом, медсестры записывают, вызывают "скорую помощь" или дают направление к врачу, дальше едем в Волноваху. Качество услуг не устраивает, потому что, к примеру, кардиограмму сделать можно, но никто здесь ее прочитать не может. С ней нужно ехать к специалисту, который расшифрует», – пожаловалась местная жительница.

Врач, кроме Бугаса, обслуживает еще два села. Порядка 900 селян подписали декларации, дети – почти все.

По материалам: «Від себе»

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