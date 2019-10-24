На Донетчине более 5,6 тыс. поврежденных войной жилых домов требуют восстановления

В Донецкой области требуют восстановления более 5 тыс. 600 домов, которые были разрушены или повреждены в результате боевых действий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Краматорске рассказал глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на расширенном заседании Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

«На сегодня речь идет о более 5 тыс. 600 жилых домов всех форм собственности. Совместными усилиями органов власти, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также сил гражданской защиты населения восстановлено более 1 тыс. 200 домов», – сказал Кириленко.

При этом, отметил он, восстановление частного жилья остается без источников финансирования, а значительная часть работ выполняется за счет средств благотворительных организаций и собственных средств жителей. Это не позволяет справиться с проблемой в полном объеме.

По словам Кириленко, ускорение решения вопроса выплаты компенсации за поврежденное и разрушенное жилье поможет жителям, чье имущество пострадало в результате военных действий.

«Наше предложение – ускорить рассмотрение и принять законопроект относительно компенсации вреда, причиненного гражданам вследствие проведения операции Объединенных сил. Это будет способствовать защите имущественных прав граждан, пострадавших во время вооруженного конфликта и укреплению доверия к украинской власти», – добавил глава области.

Как сообщалось ранее, правительство Украины приняло решение о выплате денежной компенсации за разрушенное в ходе военных действий на Донбассе частное жилье. Предельный размер выплаты составит 300 тыс. грн. Компенсация будет выдаваться из госбюджета, но данные средства будут включены для возмещения в консолидированную претензию Украины к России как стране-агрессору. По мнению правозащитников, в порядке денежного возмещения, установленного правительством, есть недостатки.

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