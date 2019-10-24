В Калининском районе Донецка столкнулись автомобили (Фото)

В Калининском районе Донецка столкнулись автомобили (Фото)

ДН

24.10.19 08:54dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам дончан, авария произошла в Калининском районе по ул. Марии Ульяновой, вблизи «Доброго Шубина»: столкнулись два легковых автомобиля.  

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