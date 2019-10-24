В Калининском районе Донецка столкнулись автомобили (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По словам дончан, авария произошла в Калининском районе по ул. Марии Ульяновой, вблизи «Доброго Шубина»: столкнулись два легковых автомобиля.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- ДТП В Кадиевке: Травмировано 5 человек
- Скажут, что они пострадавшие: В Донецке в ДТП попали «военные» (Фото)
- В «ДНР» сообщили о смертельном ДТП в Горловке
- В Луганске после ДТП на перекрестке госпитализированы два человека (Фото)
- ДТП в «ДНР»: В Макеевке на перекрестке столкнулись машины (Фото)
- В «ДНР» столкнулись легковые автомобили, одного из водителей увезла «скорая» (Фото)
Комментарии