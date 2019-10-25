Житель Донецка показал, что купил в гипермаркете «Галактика» (Фото)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал ассортимент товаров в строительном гипермаркете «Галактика» (работает на захваченных мощностях «Эпицентра»).

Гипермаркет расположен в микрорайоне Широкий, по ул. Шутова.

Дончанин со своей женой в продуктовом отделе выбрал макароны и приправы. «Эти макарошки – просто супер», – порекомендовал он.

Цена полукилограммовой пачки итальянских Primeluci – 72 руб. (28 грн по местному курсу на 25.10.2019). Так как любимых макарон дончанина осталось лишь две пачки, он взял и другие, а также спагетти – выбор в магазине достаточно большой.

Кроме того, дончанин приобрел емкость с прорезями, «омывайку» для авто, лимонную кислоту, бумажные полотенца, пакеты для мусора. В целом покупки, по его словам, обошлись в 1430 руб. (565 грн). «По-моему, макарошки на косарь (1000 руб., 395 грн – ред.)», – отметил «Стиг Барди».

«Стиг Барди» отметил, что в «Галактике» продаются различные маски, костюмы на Хэллоуин. «Есть все, что захочешь – от болтика и до какой-то крупной детали», – прокомментировал житель Донецка ассортимент.

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