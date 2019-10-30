Житель Донецка побывал в Мариуполе и рассказал, как меняется город (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в Мариуполе. Мужчина поделился своими впечатлениями.

Дончанин проехал на легковом авто по пр. Мира в 7:30. «Годика 1,5 назад здесь была масштабная реконструкция этого микрорайончика. Поставили заборы, привели более-менее к ладу центр Мариуполя. Тут была разрыта вся эта сторона, где сейчас уже газон. Были б везде такие дороги, не только в центральных районах города, но и на окраинах... Потому что как из центра выезжаешь – так и все», – рассказал он.

Далее мужчина проехал мимо парка. «Прикольные кадры. Лавочки, газончик, посадили каштаны», – прокомментировал «Виконста».

Он свернул на пр. Металлургов и направился в сторону набережной, в Приморский район, где прогулялся пешком у Азовского моря. На морском побережье – железная дорога. «Чувствуется запах моря», – поделился дончанин.

«Виконста» заметил, что над морем клином пролетали утки. «Красота – одним словом. Соленый воздух, песок», – сообщил житель Донецка.

Также житель Донецка побывал в городском парке. Дончанин отметил аккуратный живой газон, большое количество скамеек для отдыха, фонтан с подсветкой, который ранним утром не был включен, фигуры животных. Возле парка находится церковь, а в самом парке – ее макет под стеклом, церковь в миниатюре.

«Как меняется Мариуполь сегодня... Мариуполь потихоньку преображается, что очень радует», – подытожил «Виконста».

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!