В Горловке показали, как сейчас выглядит «республиканский» автодорожный институт (Фото)

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Рита и ее муж побывали в Центрально-Городском районе. Они показали, как сегодня выглядит «республиканский» автодорожный институт, расположенный по ул. Кирова.

На кадрах – здание института, клумбы и небольшой сквер рядом.

По словам горловчанина, раньше в институте был наклонный лекционный зал, под наклоном было выполнено и остекление. Сейчас же оконные проемы заложили и заштукатурили.

«Я здесь давно не был, но хочу сказать, что на меня состояние здания и, вообще, атмосфера производят положительное впечатление», – отметил супруг Риты.

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