На Донетчине женщина отравилась газом

В с. Егоровка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) женщина отравилась природным газом. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что несчастный случай произошел 23 октября.

«Жительница одного из частных жилых домов была госпитализирована в реанимационное отделение Волновахской центральной районной больницы с диагнозом отравление природным газом. По предварительным данным, трагедия произошла из залива газовой плиты, что привело к утечке природного газа», – сообщили в ГСЧС.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!