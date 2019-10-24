«Еленовка. Движение слабое»: Ситуация в пунктах пропуска утром 24 октября

Сегодня утром, 24 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 45 тыс. человек и около 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 11000 человек и 1150 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9230 человек и 1400 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9060 человек и 1630 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4000 человек и 670 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12000 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 310 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 60/80;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/70;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «7:08. "Каргилл". Подъехали в 5:00 стали на спуске с моста. Очередь интенсивно набирается»;

Андрей: «8:39. "Каргилл" на выезд: общая выше середины моста, льгота чуть ниже середины моста»;

«Администратор»: «9:04. "Каргилл". С 5 утра стоим также на спуске с моста, продвинулись машин на 5. Льгота рядом со мной и уходит дальше на мост».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «8:42. Еленовка. Льгота – 27 машин. Общая – 90 машин. Движение слабое, за час продвинулись на 5 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Григорий: «7:22. Октябрь выезд на 7:20 – в камышах»;

Григорий: «7:57. Октябрь выезд на 7:55 – очередь на знаке "Куликово". Льготы машин 15. За 40 минут продвинулись в общей очереди на 18 машин»;

Григорий: «8:34. На 8:30 очередь на магазине».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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