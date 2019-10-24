В Луганск прибыл «гуманитарный конвой» из РФ

В неподконтрольный украинским властям Луганск сегодня, 24 октября, прибыл 88-й «гуманитарный конвой» из Российской Федерации. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «ЛНР» сообщают, что «автомобили очередного, 88-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли на склады в Луганске, началась их разгрузка. Сегодня 16 автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 181,5 т гуманитарного груза. В его составе – 7680 продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до одного года и 15360 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до 3-х лет общим весом 168,2 т. Кроме того, в Луганск доставлены медикаменты и медицинское оборудование весом 13,3 т».

Напомним, 87-й «гумконвой» из РФ прибыл на неподконтрольную украинским властям часть Донетчины и Луганщины 17 октября.

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