Красный Крест направил на неподконтрольный Донбасс 232 тонны гумпомощи

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса 232 тонны гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое", на выезд ко временно оккупированным территориям по маршруту "Киев – Донецк», проследовали 14 автомобилей с гуманитарным грузом. Среди груза, направленного от Международного комитета Красного Креста, – продуктовые наборы, лекарства, товары медицинского назначения, универсальные комбикорма общим весом 232 тонны», – рассказали в Госпогранслужбе.

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