Сводка из зоны ООС за 23 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 22 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Водяного на Приазовье – из артиллерии калибром 122 мм, стрелкового оружия и РПГ;

вблизи Пищевика и неподалеку Павлополя – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Песок и неподалеку Лебединского – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Тарамчука – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:

вблизи Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Крымского – из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов;

в районе Новолуганского – из минометов калибром 82 мм, автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Зайцево – из автоматических гранатометов;

неподалеку Золотого – из стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

вблизи Пивденного – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня. Оба обстрела зафиксированы вблизи Марьинки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Противник вел огонь из автоматических гранатометов, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 233 единицы. Обстрелам подверглись 10 населенных пунктов: поселок шахты "Трудовская", Еленовка, Ясное (донецкое направление), Горловка и поселок Широкая Балка (горловское направление), Набережное, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Безыменное, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Саханка (мариупольское направление). При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также уверяют, что «сегодня украинские силовики открыли минометный огонь по поселку Гольмовский на севере Горловки, в результате обстрела повреждены гаражи».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглось Золотое-5. Огонь велся из стрелкового оружия».

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