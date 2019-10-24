ЧП на Луганщине: Мужчина угрожал ножом детям

В Старобельском районе Луганщины полиция задержала мужчину, угрожавшего ножом детям. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что вечером 23 октября правоохранителям поступило сообщение о том, что в с. Малохатка неизвестный нетрезвый мужчина угрожает детям расправой.

«На месте происшествия было установлено, что 42-летний местный житель, ранее судимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с ножом в руках подбежал к ребятам 11-12-ти лет, которые гуляли на улице, и приставляя нож одному ребенку к шее, второму - к голове кричал и угрожал, что разберется с ними за то, что они якобы оскорбляли какого-то парня», – сообщили в пресс-службе.

Полицейские установили местонахождение мужчины и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 статьи 263 УК Украины. В рамках производства проводятся следственные действия.

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