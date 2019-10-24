В «ДНР» пояснили, почему в детсадах голодают дети

В детских садах неподконтрольного украинской власти Донецка отсутствие мяса и молочной продукции в меню связано с отсутствием финансирования, которое произошло из-за того, что все «бюджетные» учреждения «ДНР» сейчас переходят на российские счета. Об это рассказал член «общественной палаты ДНР», дончанин Александр Болотин.

«Как выяснилось, это проблема не садика. Это проблема перехода на новые российские счета. И Районо с поставщиками не решило вопрос, и поставщики не привезли ничего. Соответственно из-за отсутствия денег дети у нас тут и голодают», – сказал Болотин.

Он отметил, что в связи со сложившейся ситуацией многие родители начали предлагать возобновить в «республике» доплаты за питание детей, но в «ДНР» это «противозаконно». «Думаю, что родители, в принципе, были бы не против что-то оплатить, но если бы это не каралось уголовным кодексом. Т.е. денег ни в школе, ни в садике быть не должно, никаких собранных – это уже коррупция», – пояснил дончанин.

Болотин утверждает, что из-за перехода на российские счета проблема не только в детских садах. «Я так понимаю, что и пенсионеры от этого не получают пенсию», – сказал он.

Как сообщалось ранее, жители Донецка опубликовали меню детских садиков. В частности, в д/с № 288 в меню нет мяса, рыбы и молочной продукции. Аналогичная ситуация сложилась и в иных дошкольных заведений, сотрудники которых поясняли это отсутствием финансирования, что сбои идут в течение полугода.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: