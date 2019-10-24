Поездки в банкомат и регистрация мнимых переселенцев: Сколько стоит «бизнес на войне» в Курахово

Город Курахово (Донецкая обл.) находится в 50 км от неподконтрольного украинской власти Донецка, до ближайшего КПВВ «Марьинка» – 20 км, 20 минут езды на автомобиле. Из-за такой близости к линии разграничения за 6 лет войны жители Курахово научились зарабатывать на приезжих «ДНР».

Так, в город приезжают пенсионеры для посещения «Ощадбанка», Пенсионного фонда, Управления социальной защиты. Людям в возрасте трудно бегать из одного учреждения в другое, поэтому, такси пользуется спросом. Проезд по Курахово в городских службах такси колеблется от 25 до 30 грн. Проезд на такси от Курахово до КПВВ «Марьинка» – 200 грн.

Изобрели предприимчивые таксисты и еще один вариант подработки – подвоз к банкомату. В Курахово пока 4 банкомата «Ощадбанка», в которых можно снять пенсию или социальные выплаты. И там скапливаются очереди по 30-40 человек. Поэтому водители предлагают поездки в банкоматы соседних населенных пунктов. Например, в город Горняк, который находится в 16 км от Курахово, довезут за 50 грн, столько же будет стоить и поездка обратно. То есть тем, кто спешит банкомат без очереди обойдется в 100 грн.

При этом водители берут не менее 3-4 пассажиров. Обычно находят их у «Ощадбанка» или просто зазывают на автостанции, у платформы, где останавливаются автобусы, которые курсируют в направлении КПВВ.

Кто задержался в городе и не успел вернуться в «ДНР» до закрытия КПВВ «Марьинка» – приходится искать ночлег. В Курахово двух или трехкомнатные квартиры переоборудовали под мини-хостелы с несколькими койками в каждой комнате. Ночлег здесь – 100 грн за место. Посуточная аренда 1-комнатной квартиры – 300- 350 грн.

Еще один вид бизнеса – разрешить на своем адресе зарегистрироваться «мнимому» переселенцу. Жители неподконтрольных территорий могут получать украинские выплаты (пенсии, социальные пособия) только при условии, что они являются переселенцами – для этого они должны встать на учет в Управлении соцзащиты города и получить справку внутренне-перемещенного лица (ВПЛ). Но постановка на учет проводится только по конкретному адресу, по которому переселенец должен проживать на подконтрольной территории. Поэтому с 2015 года для пенсионеров и получающих социальные выплаты существует «теневая» услуга – предоставление адреса для регистрации как ВПЛ. По факту люди проживают в «ДНР», но числятся на подконтрольной территории. Например, такая услуга несколько лет стоила за «разовый взнос» – 500-1000 грн и ежемесячная доплата 200 грн. За ежемесячную доплату хозяин квартиры сообщает «переселенцам» о поступлении каких-либо писем, извещений из местного управления соцзащиты. Бизнес, конечно, незаконный, поэтому о нем в Курахово открыто никто не говорит.

Как сообщалось ранее, согласно опросу, 36% пересекающих КПВВ «Марьинка» – направляются именно в Курахово.

По материалам «Кумар.city»

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