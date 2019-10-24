Жителю Донетчины грозит до 3 лет тюрьмы за надругательство над Государственным флагом

Жителю Донетчины за умышленное надругательство над Государственным флагом Украины грозит до 3-х лет заключения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Волновахского местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Волновахского района, который, по версии следствия, будучи вдохновленным идеями «русского мира», совершил надругательство над Государственным флагом Украины, что является уголовным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 338 УК Украины.

«Следствием установлено, что 15 марта 2015 года 21-летний мужчина, проходя в компании друзей мимо центрального входа в здание Ольгинского поселкового совета Волновахского района, поднял с асфальта древко с Государственным флагом Украины, которое накануне неустановленным лицом было снято с флагштока здания и оставлено на крыльце. Действуя с исключительным цинизмом, злоумышленник забрался на бетонный монумент, который находился вблизи, и несколько раз с силой ударил по нему Флагом, после чего публично разорвал желто-голубое полотнище и бросил на землю», – сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что в последнее время мужчина находился на заработках в Российской Федерации, поэтому подозрение в совершении указанного преступления получил по возвращению домой в октябре 2019 года.

Сейчас досудебное расследование завершено.

«За грубое, оскорбительное и пренебрежительное отношение к государственным символам Украины, которое к тому же продемонстрировано в особый период – во время проведения антитеррористической операции на территории Донецкой области, обвиняемому грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет», – отметили в прокуратуре.

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