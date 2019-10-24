В Макеевке показали, как ловят рыбу среди мусора (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке местные жители ловят рыбу в замусоренном пруду. Об этом сообщают очевидцы.

Как рассказывают макеевчане, заполненный мусором пруд расположен в Центрально-Городском районе. «Вот такая красота у нас на ставке, на Пушке, в Центрально-Городском районе», – пишет автор поста.

В комментариях местные жители делятся своими мнениями по этой ситуации:

Оксана: «А потом эту рыбку кушать»;

Никита: «Там ни одной урны нет, а это место отдыха местных, вот и все дела»;

Людмила: «А забрать с собой свой же мусор, и донести его до первого попавшегося контейнера или урны?»;

Денис Г.: «Вместо того чтоб убрать, сидят в помоях, "ну это же не я накидал", говорят они»;

Марина: «За кем там убирать? Алкаши и бомжи одни тусуются»;

Денис Ш.: «Там уже лет 10 свалка, и никто за кем-то не будет убирать!»;

Максим: «Жесть».

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