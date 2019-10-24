В Макеевке показали, как ловят рыбу среди мусора (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке местные жители ловят рыбу в замусоренном пруду. Об этом сообщают очевидцы.
Как рассказывают макеевчане, заполненный мусором пруд расположен в Центрально-Городском районе. «Вот такая красота у нас на ставке, на Пушке, в Центрально-Городском районе», – пишет автор поста.
В комментариях местные жители делятся своими мнениями по этой ситуации:
- Оксана: «А потом эту рыбку кушать»;
- Никита: «Там ни одной урны нет, а это место отдыха местных, вот и все дела»;
- Людмила: «А забрать с собой свой же мусор, и донести его до первого попавшегося контейнера или урны?»;
- Денис Г.: «Вместо того чтоб убрать, сидят в помоях, "ну это же не я накидал", говорят они»;
- Марина: «За кем там убирать? Алкаши и бомжи одни тусуются»;
- Денис Ш.: «Там уже лет 10 свалка, и никто за кем-то не будет убирать!»;
- Максим: «Жесть».
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