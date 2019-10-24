На Донетчине внедрят приложение для связи жителей городов и коммунальных служб

На форуме разработчиков в Харькове был представлен проект команды из Донецкой области. Проект был признан лучшим среди 35 идей, именно он получил финансирование от ПРООН.

Проект – это бесплатное мобильное приложение, которое через полгода заработает в Дружковке, Бахмуте, Торецке и Славянске. В нем будет объединена информация об отключении воды, света, отопления, пробках на дорогах и др.

Как рассказала автор проекта Ольга Алтунина, планируется подключить специалистов отделов и служб городского совета и других организаций. «Мы предложили именно тот инструмент, который дал бы возможности диалога между властью и громадой», – сказала она.

В приложении есть возможность выбора категории и микрорайона в городе. Во вкладке «Контакты» – номера телефонов. Также будет возможность обратиться к мэру, написать обращение к депутатам, подать петицию, поучаствовать в электронных консультациях, которые проводит город.

На разработку и запуск приложения нужно полгода.

Как рассказал городской голова Славянска Вадим Лях, городской совет будет применять такие технологии у себя, на территории города, поддерживать их, так как все большее количество людей пользуются смартфонами. «Я уверен, что у этого приложения есть будущее, и оно будет в Славянске развиваться», – сказал Вадим Лях.

Приложение будет бесплатным, установить его на телефон сможет любой желающий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»

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