Делегация Минобороны отправилась в штаб-квартиру НАТО

Делегация Министерства обороны Украины начала визит в штаб-квартиру НАТО для участия в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны. В заседании принимают участие руководители оборонных ведомств стран-контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО «Решительная поддержка», сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Сообщается, что в течение двух дней министр обороны Украины Андрей Загороднюк проведет встречи с коллегами из Великобритании, Канады, Литвы, Польши и США в формате «QUINT».

Также предусмотрено проведение двусторонних встреч с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, исполнительным директором Европейского оборонного агентства, а также с главами делегаций других государств-контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО «Решительная поддержка».

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