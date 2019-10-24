Вышивают бисером: Вышиванки из прифронтового Курахово покупают как украинцы, так и иностранцы (Фото)

В прифронтовом Курахово (Донецкая обл., 20 км до линии разграничения) работает ателье по пошиву вышиванок, свадебных платьев и созданию украшений в национальном стиле. Причем, вышивка осуществляется как традиционным способом, так и бисером.

Создают красоту кураховчанки Наталья Палей и Валентина Загородняя, которые объединились с переселенкой из Марьинки Ириной Слипченко.

Женщины шьют национальные костюмы, украшают их бисером вручную. Создают свадебные украшения с украинской символикой, вышиванки с традиционными узорами. Срок изготовления вышивки бисером на готовом изделии – от двух дней до трех месяцев. Самое дорогое свадебное платье с вышивкой стоило 20 тыс. грн, на его изготовление мастерицы потратили месяц работы.

Мастерицы отмечают, что наибольшим спросом пользуются вышиванки, в основном рубашки и юбки. Последние годы все чаще обращаются для того, чтобы расшить бисером в национальном стиле свадебные платья. Среди жителей Марьинского района набирает популярность празднования свадьбы в украинских традициях, поэтому одежду невесты охотно украшают национальными узорами. Средняя цена свадебного платья с национальной вышивкой – около 5 тыс. грн. Также в салоне выполняют вышивку на готовой одежде, которую приносят заказчики.

Купить вышиванку с эксклюзивной вышивкой в Курахово приезжают со всей области, а заказом через интернет пользуются даже из других стран.

«В салон постоянно обращаются коллективы по вопросу оптового изготовления украинских национальных концертных костюмов. Через интернет заказывают вышиванки в другие страны мира, недавно наши рубашки поехали в Прибалтику и Израиль… К нам иногда обращаются покупатели из западной Украины и отмечают не только высокое качество наших изделий, но и то, что цена у нас ниже, чем в других областях Украины», – рассказывают мастера.

Ткань и материалы для вышивки заказывают у украинских поставщиков из Одессы, Ивано-Франковска и Черновцов. Выход на международных поставщиков из-за малых партий еще не могут себе позволить.

Женщины организовали салон уже после начала боевых действий на Донбассе – в 2016 году. Деньги на открытие своего дела собирали из всех доступных резервов. «Демонтировали старый металлический забор, сдав его на металлолом. Таким образом получили стартовый капитал в 10 тыс. грн», – рассказывает Наталья.

«Деньгами помог муж, отдав все свои выходные выплаты на пенсию. Их я вложила в приобретение оборудования», – дополняет Ирина.

Недавно салон выиграл грант на 43 тыс. грн от общества Красного Креста Украины. На эти средства приобрели 2 современные швейные машинки, новые манекены, отпариватель для одежды и заказали ткань.

По материалам «Кумар.city»

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