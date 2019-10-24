Дыры в крышах от снарядов и отсутствие освещения: Как живет прифронтовое Опытное (Фото)

В Опытном (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) сейчас проживают 38 человек, с 2014 года у них нет электричества.

Все дома местных жителей повреждены обстрелами. В дом местной жительницы Марии снаряд прилетал дважды. Стены посечены осколками, в коридоре – дырка в крыше. В 2014 году, когда первый снаряд прилетел в дом, пожилая женщина была в здании. Она не пострадала при обстреле. 5 лет Мария жила под разрушенной крышей, месяц назад кровлю отремонтировали, в комнате поклеили новые обои, поставили новые входные двери и пластиковые окна.

Как рассказывает местная жительница Елена, ремонтом поврежденных домов занимались местные жители, материалы предоставили благотворительные организации и Донецкая облгосадминистрация. Помощь была оказана самым пожилым жителям поселка, а также льготникам. На 9 семей завезли 10 окон, две двери.

5 лет с разрушенной крышей прожил и Александр. Пенсионер жил в ванной комнате, где обустроил кровать. Комната была повреждена обстрелом в 2016 году.

Крыши планируют перекрыть и в 2-этажке, где живут 3 человека. В квартиру на верхнем этаже в 2015 году прилетел снаряд. В жилье на тот момент не было никого. Крышу с началом осени накрыли брезентом. Так прожили 1,5 месяца.

С 2014 года люди в поселке живут без электричества: линии электропередач повреждены обстрелами. По словам Елены, чтобы провести сюда свет, нужно 22 млн грн. Женщина говорит, что было записано видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. И ждет ответа.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»

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