На Луганщине обсуждают возможность открытия КПВВ в Счастье (Фото)

На Луганщине сегодня, 24 октября, обсуждают возможность открытия КПВВ в Счастье. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.

«Комитет по правам человека продолжает свою работу в Луганской области. Осмотрев "мост жизни", пообщались с местными властями о возможности открытия КПВВ», – написал Лубинец.

Как сообщалось ранее, 21 октября стартовало выездное заседание в Луганской и Донецкой областях парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Оно продлится 5 дней. Делегация побывала на КПВВ «Новотроицкое», в прифронтовой Красногоровке, а также в Широкино и пообщалась с переселенцами прифронтового поселка.

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