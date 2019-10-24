В Донецке разгрузили «гуманитарный конвой» из РФ

В неподконтрольный украинским властям Донецк сегодня, 24 октября, прибыл 88-й «гуманитарный конвой» из Российской Федерации. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «ДНР» сообщают, что «сегодня в ДНР прибыл 88-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России. В состав гуманитарного груза вошли детские продуктовые наборы в количестве 36480 штук, а также медицинское имущество. Общий вес груза составил 359,5 т. Разгрузка гуманитарной помощи происходила на складах хранения гуманитарной помощи в городе Донецке».

Напомним, 87-й «гумконвой» из РФ прибыл на неподконтрольную украинским властям часть Донетчины и Луганщины 17 октября.

Также сообщалось о прибытии 88-го «гуманитарного конвоя» в Луганск.

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