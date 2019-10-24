В Краматорске проверяют сообщение о минировании больницы, – СМИ

Сегодня на почту Краматорского отдела полиции пришло сообщение о минировании здания центральной городской больницы. Об этом пишет «Восточный проект».
Сообщается, что аноним угрожал взорвать больницу и находящихся в нем людей.
«На место происшествия выехали пиротехники, здание оцеплено и проходит эвакуация людей», – отмечает издание.
Также сообщается, что по информации пресс-службы Краматорского отдела полиции, аналогичное сообщение пришло и о минировании здания больницы в Славянском районе.
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