В Краматорске проверяют сообщение о минировании больницы, – СМИ

Сегодня на почту Краматорского отдела полиции пришло сообщение о минировании здания центральной городской больницы. Об этом пишет «Восточный проект».

Сообщается, что аноним угрожал взорвать больницу и находящихся в нем людей.

«На место происшествия выехали пиротехники, здание оцеплено и проходит эвакуация людей», – отмечает издание.

Также сообщается, что по информации пресс-службы Краматорского отдела полиции, аналогичное сообщение пришло и о минировании здания больницы в Славянском районе.

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