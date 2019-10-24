На Донетчине в шахте тяжело травмирован горняк

На шахте в Мирнограде (Донецкая обл.) произошел несчастный случай. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба Независимого профсоюза горняков Украины.

Как сообщили в пресс-службе, инцидент произошел на шахте «Центральная» ГП «Мирноградуголь». При выполнении ремонтных работ в насосной камере главной водоотливной установки на горизонте 217 м тяжело травмировался горняк 1977 года рождения.

Пострадавшего доставили в Мирноградскую центральную больницу, где его прооперировали.

Причины и обстоятельства инцидента выясняет специальная комиссия.

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