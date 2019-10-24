Наводнения – каждую пятилетку: Мэр Славянска рассказал о проблемах подтопления города

В Славянске (Донецкая обл.) самая острая проблема – водоснабжение. Как пояснил «Донецким новостям» городской голова Славянска Вадим Лях, один из факторов, отрицательно влияющих на систему водоснабжения, – подтоплялось города грунтовыми водами.

Для решения проблемы у городских властей есть проекты по водоотведению, водоснабжению и по зонам подтопления. «Все это связано, потому что наличие грунтовых вод, близость агрессивной среды, тоже ведет к тому, что у нас страдают системы водоснабжения. Их "рвет", также и из-за того, что город находится в зоне подтопления. Из-за зоны подтопления, в том числе, в Славянске быстрее чем в иных городах изнашиваются трубы. Последние 3 года – жаркое лето, поэтому в этот период нас не затапливало так, как раньше. Но наши жители знают, что периодически, раз в 5 лет, были наводнения. Были такие года, когда грунтовые воды буквально стояли уже в полуметре от грунта. Даже на микрорайоне Артема, хотя он расположен высоко, были такие зоны. А такие микрорайоны как Варшава и Славкурорт вообще стабильно у нас в зоне подтопления, дома фактически в воде», – рассказал Вадим Лях.

Он положительно отнесся к предложению принять государственную целевую программу восстановления систем централизованного водоснабжения Донецкой области на 2020-2025 годы, которую инициировал Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Славянск готов принять участие в данной программе и уже есть проекты и предложения. «Более того, мы каждый год готовим новые проекты по модернизации системы водоснабжения. Сейчас мы занимаемся обновлением. У нас есть программа, которая называется "Оптимизация водоснабжения города Славянска". Мы наполняем ее новыми проектами. Буквально день-два и мы будем еще обсуждать совместно с горводоканалом и инвестиционным отделом горсовета новые проекты, которые будем внедрять в рамках этой программы», – сказал Лях.

Как сообщалось ранее, 23 октября в Краматорске на расширенном заседании Комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий поддержали решение обратиться к правительству с предложением принять государственную целевую программу восстановления систем централизованного водоснабжения Донецкой области на 2020-2025 годы с ежегодным выделением на нее средств из госбюджета.

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