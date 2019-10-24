В ЕС призвали немедленно освободить журналиста Асеева

Европейский союз призвал представителей «ДНР» немедленно освободить украинского журналиста Станислава Асеева. Об этом говорится в заявлении, обнародованном сегодня, 24 октября, на странице в Facebook представительстве ЕС в Украине.

«22 октября так называемая "Донецкая народная республика" осудила украинского журналиста Станислава Асеева на пятнадцать лет заключения. ЕС призывает немедленно освободить господина Асеева. Мы не признаем так называемую власть так называемой "Донецкой народной республики" и считаем это дело нарушением международного права и элементарных стандартов справедливости. Неприемлемы попытки заставить независимых журналистов замолчать и забрать право на свободу выражения. ЕС продолжает призывать освободить всех незаконно удерживаемых заключенных на неподконтрольных украинской власти территориях», – сказано в заявлении.

Напомним, что с началом вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел 10 мая 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживают в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Ранее сообщалось, что координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым. Группа конгресса США по вопросам свободы прессы также призвала НВФ на Донбассе освободить украинского журналиста Станислава Асеева.

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