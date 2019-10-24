В «ДНР»: В Углегорске местный житель хранил дома 11 гранат и запалы к ним (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Углегорске (Донецкая обл.) «правоохранители» изъяли у местного жителя наркотики и боеприпасы. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как уверяют в «МВД», сотрудники «полиции» при осмотре домовладения мужчины изъяли пакет с частями растений темно-зеленого цвета, имеющих специфический запах. Помимо этого, у мужчины были обнаружены 11 гранат и запалы к ним. Изъятое вещество и боеприпасы были направлены на экспертизу, мужчину обещают привлечь к «уголовной ответственности».

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