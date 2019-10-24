Сообщение о минировании больницы в Краматорске не подтвердилось, – полиция

Сообщение о минировании городской больницы в Краматорске (Донецкая обл.) не подтвердилось. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что сегодня в 8:11 на электронный адрес Краматорского отдела полиции поступило сообщение о минировании городской больницы № 1. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, кинолог с собакой и взрывотехники. Сотрудники патрульной полиции Краматорска и Славянска перекрыли автодороги.

«Правоохранители проверили три административных здания и прилегающую территорию, посетители медучреждения и персонал были эвакуированы. Сейчас городская больница № 1 города Краматорск работает в штатном режиме. По результатам обследования взрывоопасных предметов найдено не было. Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лжеминера. Решается вопрос о квалификации и открытия уголовного производства», – отметили в полиции.

Фото: пресс-служба Краматорского отдела полиции

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