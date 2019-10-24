Доводя себя до отчаяния: Фотограф-переселенка снимает детей «серой зоны» Донбасса (Фото)

Покинув Донецк из-за войны, Алена Гром стала изучать тему конфликтов и беженцев с помощью фотографии. В ее фокусе – не героизм и патетика, а обыденная жизнь взрослых и детей, вынужденно оказавшихся под обстрелами.

Сейчас фотограф живет в Киеве.

«До войны у моей семьи был небольшой бизнес. В январе отпраздновали новоселье, а весной новый дом пришлось покинуть. После аннексии Крыма не было сомнений, что будет война на Донбассе: в считаные дни город разделился на своих и чужих. Я постоянно следила за событиями в Донецке, даже установила мобильную рацию Zello – там сепаратисты обсуждали свои действия. Иногда я слышала, как местные говорили что-то вроде "У меня соседи проукраинские, живут по такому-то адресу, фамилия такая-то, приезжайте". Таксисты, подвозя пассажиров, пытались их разговорить и узнать об их позиции, а затем докладывали, где их высадили и как эти люди выглядят», – вспоминает Алена.

«Я понимала, что скоро приедут и за нами. Сначала у меня была надежда остаться в Донецке, но потом на глаза попалась статья о человеке, который несколько лет прожил в Боснии во время войны. Он давал советы по выживанию в оккупированном городе, а в конце статьи сделал вывод: если у вас есть хоть один шанс покинуть военную зону, воспользуйтесь им», – продолжила переселенка

В Киеве Алена начала занятия в фотошколе, где первый раз пришлось работать с темой войны. Первый опыт – тема беженцев и конфликта в Украине. «Для меня это был полезный и в то же время травматичный опыт: я сняла проект о художнице, которая бежала от войны. Она пыталась адаптироваться и выжить, без какой-либо помощи со стороны государства. Мы с героиней постоянно говорили о войне и доме, снова и снова переживая эти страшные события. Желая снять максимально правдивые портреты, я пыталась вызвать у нее сильные эмоции, доводя ее и себя до отчаяния. Это было очень болезненно, и в какой-то момент я начала дистанцироваться, захотела побыстрее закончить проект. В итоге у меня осталось чувство незавершенности, недосказанности», – рассказывает фотограф.

Алене понадобился год на стабилизацию эмоционального состояния. Но после окончания фотошколы она продолжила снимать в жанре концептуальной фотографии. «Я побывала в разных районах "серой зоны" – общалась с разными людьми, наблюдала за их жизнью. Я переключила внимание с себя на тех, кто оказался в гораздо худшем положении, – и это помогло мне выйти из состояния жертвы», – поясняет Гром.

Особый акцент в творчестве Алены – дети. «Мои герои – это целое поколение, которое растет во время военных действий. У многих из них не было жизни без войны, для других война – половина жизни. Их реальность – разрушенные дома и военные с автоматами, мешки с песком на окнах и мины вокруг городов и сел. Им приходится прятаться в подвалах от бомбежки, они видят смерть знакомых и родных. Дети, живущие на войне, быстро растут, у них взрослые глаза. Скоро они станут полноправными членами украинского общества – получат удостоверение личности и право голоса, обязанности и травмы предыдущих поколений. Их будущее вырастет из сегодняшней военизированной реальности. Это неизбежно, как бы ни закончилась эта война и как бы ее ни описали в учебниках истории», – отмечает фотограф.

Фото из проекта «Средства обучения»

«В моих проектах нет оборонительных действий и героической борьбы – но есть жизнь людей, которые способны пережить эту войну. Мои фотографии – не плач, а подтверждение жизни. Я фиксирую жизнь во время этой войны, чтобы она не была стерта из исторической и культурной памяти», – подчеркивает Алена.

Она часто ездит в «серую зону» с группой волонтеров – помогает им и попутно снимает для себя. Эти поездки для девушки сложны и физически, и морально. «Я полностью завишу от ситуации, мне трудно что-то предвидеть и планировать; часто я не знаю, в каком городе буду спать следующей ночью. Но я успеваю посетить много городов в военной зоне и отследить изменения, которые там происходят», – говорит Гром.

Фото из проекта «Маятник»

С некоторыми героями она поддерживает отношения после съемки – переписывается, посылает фотографии, иногда необходимые вещи. «Однажды в Марьинке я встретила знакомую, с которой училась в академии. Она мать-одиночка, в тот момент ждала третьего ребенка. Как-то она сказала: мои дети ни разу не видели море. Вернувшись в Киев, я купила большой надувной бассейн и послала в Марьинку. Мне показалось, что это хорошая идея, но как только его надули, начался артиллерийский обстрел – в бассейн попал осколок и повредил его. Кажется, потом они его все же залатали», – вспоминает переселенка.

«В июне 2019-го я прочитала в новостях, что во время артобстрела ранена девочка и ее родные. Дом был полностью разрушен, им очень нужна была помощь. Я узнала Варю – двумя годами раньше я брала у нее интервью для проекта "Дети войны говорят". Связалась с Красным Крестом и попросила открыть счет для помощи пострадавшим. С сотрудниками организации мы собрали больше 44 тыс. грн; люди со всего мира присылали посылки и предлагали жилье», – дополнила она.

Фото из проекта «Утроба»

Алена констатирует, что усталость от войны приводит к безразличию и игнорированию проблем. «Я создаю проекты отчасти в знак протеста против безразличия. Люди попали в беду, случилось самое страшное. Я чувствую ответственность перед собой и людьми, которые стали жертвами войны. Конфликт затронул большую часть территории Украины. Война так или иначе коснулась каждого дома, она идет внутри нас. Я думаю, что нужно перестать прятать голову в песок и надеяться на чудо. Прежде всего нужно увидеть других людей и начать с ними диалог», – считает фотограф.

Фото из проекта «Замороженный конфликт»

По материалам Bird in flight

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