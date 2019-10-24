Прифронтовое Водяное: Красный Крест привез жителям топливные брикеты

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) привезли для жителей в прифронтовое село Водяное (Донецкая обл.) брикеты для отопления домов зимой. Об этом сообщается на странице в Facebook МККК в Украине.

«Люди, которые живут вдоль линии соприкосновения, начинают готовиться к зимнему сезону. Чтобы помочь тем десяти жителям, которые остаются жить в селе Водяное возле Мариуполя, мы недавно привезли брикеты. Именно их люди будут использовать для отопления своих домов в холодный период», – сказано в сообщении.

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