По ходу, тяжелое работает: В Донецке слышны выстрелы

По ходу, тяжелое работает: В Донецке слышны выстрелы

ДН

24.10.19 14:19dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители сообщают о громких звуках, предполагая, что ведется обстрел незаконными вооруженными формированиями из тяжелого вооружения. Об этом люди пишут в соцсетях.

«В Кировском районе слышны взрывы или выстрелы из тяжелого», – пишет автор поста.

Слова автора подтверждают и иные дончане. Звуки обстрела слышны в разных районах города:

  • Дмитрий: «По ходу, тяжелое работает… Задолбали с утра, если честно»;
  • Яна: «В Ворошиловском тоже слышно»;
  • Андрей: «Это соседи ковер выбивают»;
  • «Varg»: «Во-во!»;
  • Анна: «Война. Не, не слышали?»;
  • Елена: «На Боссе стекла дрожат периодически».

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