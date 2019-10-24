По ходу, тяжелое работает: В Донецке слышны выстрелы

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители сообщают о громких звуках, предполагая, что ведется обстрел незаконными вооруженными формированиями из тяжелого вооружения. Об этом люди пишут в соцсетях.

«В Кировском районе слышны взрывы или выстрелы из тяжелого», – пишет автор поста.

Слова автора подтверждают и иные дончане. Звуки обстрела слышны в разных районах города:

Дмитрий: «По ходу, тяжелое работает… Задолбали с утра, если честно»;

Яна: «В Ворошиловском тоже слышно»;

Андрей: «Это соседи ковер выбивают»;

«Varg»: «Во-во!»;

Анна: «Война. Не, не слышали?»;

Елена: «На Боссе стекла дрожат периодически».

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