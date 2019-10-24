По ходу, тяжелое работает: В Донецке слышны выстрелы

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители сообщают о громких звуках, предполагая, что ведется обстрел незаконными вооруженными формированиями из тяжелого вооружения. Об этом люди пишут в соцсетях.
«В Кировском районе слышны взрывы или выстрелы из тяжелого», – пишет автор поста.
Слова автора подтверждают и иные дончане. Звуки обстрела слышны в разных районах города:
- Дмитрий: «По ходу, тяжелое работает… Задолбали с утра, если честно»;
- Яна: «В Ворошиловском тоже слышно»;
- Андрей: «Это соседи ковер выбивают»;
- «Varg»: «Во-во!»;
- Анна: «Война. Не, не слышали?»;
- Елена: «На Боссе стекла дрожат периодически».
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