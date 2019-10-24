Украина будет признавать выданные в «Л-ДНР» справки о рождении и смерти

Кабинет министров упрощает регистрацию фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Постановлением Кабинета министров Украины «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 9 января 2013 №9», принятым на заседании правительства 23 октября, урегулирована процедура рассмотрения документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Сообщается, что правительство ввело механизм подтверждения подлинности медицинских справок, выданных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей соответствующими учреждениями здравоохранения и судебно-медицинскими учреждениями. Это было сделано с учетом «Намибийских исключений», основной принцип которых, как отметили в министерстве, «заключается в том, что для защиты неотъемлемых прав человека учет отдельных документов, выданных оккупационными властями, является допустимым. При этом тот факт, что соответствующие документы принимаются во внимание, абсолютно не означает признания оккупационной власти».

Вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, будет рассматривать специально созданная комиссия. Она будет иметь инструменты для того, чтобы по каждому обращению выяснить действительные обстоятельства дела и выдать соответствующее заключение, которое будет служить основанием для регистрации органом государственной регистрации актов гражданского состояния рождения или смерти.

Ранее глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сообщила, что в ближайшее время в Верховную Раду будет подан законопроект по внесению изменений в некоторые законодательные акты об упрощении регистрации фактов рождения и смерти тех, кто проживает на неподконтрольных украинским властям территориях.

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