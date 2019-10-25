Владелица семейного салона красоты из Краматорска создает неповторимую атмосферу (Фото)

Жительница Краматорска, владелица семейной студии красоты Анна, практически не имеет конкурентов в Донецком регионе. Об этом сообщает «Бізнес-Схід».

Анна – один из ярких примеров успешной организации предпринимательской деятельности после получения грантовой поддержки. «В сфере красоты я работаю уже 18 лет. У меня всегда была мечта открыть свой бизнес. Салонов красоты в регионе много, надо было придумать что-то оригинальное. Я стала изучать этот рынок, обращала внимание на то, чего у нас нет. Пришла к выводу, что у нас нет салонов, куда одновременно можно прийти всей семьей», – рассказывает краматорчанка.

Проанализировав рынок, Анна поняла, что конкурентов в этом направлении у нее нет. Друзья порекомендовали ей подать заявку на грант от ПРООН. Предпринимательница успешно защитила свой бизнес-проект и получила средства на его реализацию.

Женщина сделала ставку на оригинальный детский сервис. Во время работы очень часто возникали проблемы при стрижке детей – для них эта процедура кажется страшной или очень скучной. Уже тогда у владелицы салона возникали мысли, как разнообразить этот процесс для детей. В ход шли игрушки из дома, тетрис. И постепенно рождалась идея открыть детское креативное направление в салоне, создать атмосферу, которая была бы комфортной для маленьких посетителей.

В то время, когда детям делают прическу, мамочки отдыхают за чашкой ароматного кофе. А отцы могут принять участие в мастер-классе по плетению косичек. Своим маленьким посетителям владелица студии красоты выдает «Диплом красавчика» и «Диплом первой стрижки".

«Основной задачей для меня было создать неповторимую обстановку, полную радости и веселья, где дети и родители будут чувствовать себя удобно и свободно. Ближайшее подобное заведение – в Харькове. В нашем регионе конкурентов у меня нет», – отмечает женщина.

Сейчас владелица семейного салона красоты сотрудничает с благотворительным фондом «Звезда надежды», вместе они проводят различные мероприятия и акции.

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