На Тернопольщине разоблачили группу, которая присваивала деньги, предназначенные для участников боевых действий

На Тернопольщине разоблачили группу лиц, которые присвоили более 7 млн грн, предназначенных для участников боевых действий. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что Тернопольской местной прокуратурой совместно с СБУ и полицией на осуществлении противоправной деятельности разоблачена группа лиц, которая действовала на территории Тернопольской и Киевской областей.

«По версии следствия, указанные лица путем обмана военнослужащих (участников боевых действий) незаконно завладели бюджетными средствами – выплатами единовременной денежной помощи в случае наступления инвалидности – в крупных размерах. К своей схеме, вероятно, они привлекали должностных лиц лечебных учреждений с целью изготовления соответствующих медицинских документов о наступлении инвалидности», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время правоохранители задокументировали около 20 эпизодов неправомерного назначения финансовой помощи, в результате чего только за 2018-2019 годы государству нанесен ущерб на сумму более 7 млн грн.

«По результатам проведенных обысков на территории Тернопольской и Киевской областей выявлены и изъяты денежные средства в сумме более 200 тыс. грн и около 6 тыс. долл. США, банковские карточки участников боевых действий и тому подобное. Досудебное расследование продолжается», – добавили в Генпрокуратуре.

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